Vlaamse wielrenners heersen bij BWF-kampioenschap

HOEVEN - Het kampioenschap van de Brabantse Wielerfederatie (BWF) bij de amateurs kende een volledig Vlaams podium. Thomas Leys uit Vosselaar werd weliswaar vijfde in de koers in Hoeven, maar was de eerste onder de licentiehouders. Leys bleef in deze strijd zijn landgenoot Bart Lauryssen nipt voor in de sprint en mag een jaar lang de roodwit geblokte kampioenstrui dragen.