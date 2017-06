Verongelukte Jochem van den Hoek zocht het gevaar op: 'Als het gebeurt, heb ik er zelf voor gekozen'

Vorig jaar sprak Van den Hoek in een interview met deze krant over de gevaren van de Ilse of Man TT: ,,De risico’s ken je en accepteer je. Ik zal niet zeggen dat het saai is op Assen, maar op Man rijd je bijna op leven en dood. Het kleinste foutje kan zulke grote gevolgen hebben. Dat is een deel van de kick. Ik zal er alles aan doen om het niet mee te maken. Maar als het gebeurt, heb ik er zelf voor gekozen.”

Het is wrang om de woorden van Jochem van den Hoek, bijgenaamd Sjakie Spektakel, terug te lezen nu zijn naam is toegevoegd aan de lange lijst van dodelijke slachtoffers tijdens de gevaarlijkste wegrace ter wereld. Van den Hoek deed zijn uitspraken een jaar geleden. In zijn tijdelijke anti-kraakverblijf in Woudrichem keek de Werkendamse wegracer terug op een geslaagd debuut in de legendarische TT van Man.

Volledig scherm Jochem van den Hoek vorig jaar op de Isle of Man TT. © Dave Kneen

250ste dode

Paul Schoesmith, een goede bekende van Van den Hoek, was vorig jaar de 250ste TT-dode op Man in honderd jaar. Onder hen ook toeschouwers en medewerkers van de organisatie. Op het 60 kilometer lange en hobbelige stratencircuit rijdt Magere Hein altijd mee.

De eerste kennismaking met de TT van Man smaakte de Werkendammer naar meer. Toen zijn vaste wegraceteam, Performance Racing Achterhoek, dit jaar afzag van hernieuwde deelname, vond Van den Hoek voor de TT-weken onderdak bij de stal van TC Racing. In een vlog (zie hieronder), een dagboek in videovorm, deed hij op YouTube verslag van de trainingsweek. Hij klaagde dat hij door regen en mist te weinig kon trainen om de voor hem nieuwe motor met nieuwe banden te testen. Wat blijft hangen is het beeld van een speelvogel, in goed Vlaams, die op Man zijn hart kon ophalen tussen gelijkgestemden.

Verslagenheid

,,De TT was zijn droom”, zei Tonny Wassink, manager van Performace Racing Achterhoek. Door een teamlid die er op Man bij was, werd hij woensdag al vroeg op de hoogte gebracht van de fatale crash. De verslagenheid binnen het team was groot. ,,Jochem was zeker geen wildebras. Hij had zich goed voorbereid. We zijn dit jaar al samen in Ierland geweest. Daar reed hij heel goed. Vorig jaar toen ik er zelf bij was in Man, hebben we het over de risico’s gehad. Hij wist dat dit kon gebeuren. Dat maakt het niet minder erg voor de nabestaanden, zijn vader, moeder en broer.”

Zondag werd Van den Hoek nog 27ste bij de Superbikes. Woensdag crashte hij al in de eerste van vier ronden in de Superstockklasse. ,,Op een snel stuk”, wist Wassink.

Niet gestaakt

Volgens TT-traditie werd de race gewoon uitgereden. Na afloop kwam de organisatie met een even zakelijke als gruwelijke mededeling: ‘ACU Events Ltd. betreurt het te moeten meedelen dat de 28-jarige Nederlander Jochem van den Hoek uit Werkendam vanmorgen is overleden tijdens de Superstockrace. Hij had een ongeluk tijdens de eerste ronde van de race en werd ter plaatse behandeld. ACU Events Ltd. wenst zijn diepste medeleven te betuigen aan familie en vrienden van Jochem'.

In deze jaargang verongelukten nog twee coureurs. Dinsdag was Davey Lambert het eerste dodelijk slachtoffer. Even na Van den Hoek overleed ook de Ierse coureur Alan Bonner.