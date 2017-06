Prestigestrijd op regiokampioenschap wielrennen in Willebrords voordeel beslist

videoDistricts- of regiokampioen worden, dat is voor de meeste renners geen hoofddoel aan het begin van het seizoen. Het belang van de regionale titel is de laatste jaren aan een behoorlijke inflatie onderhevig.

Waar in het verleden nog per district afzonderlijk een kampioenschap georganiseerd kon worden, zijn de kampioenschappen zuid-west en zuid-oost al een aantal jaar samengevoegd tot het regiokampioenschap zuid. En zelfs daar verschijnen, sinds dat geen verplichting meer is om te mogen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap, de beste renners uit de regio niet aan de start. Jan Maas, Daan Meijers, Bob Olieslagers en Abe Celi zijn zomaar wat namen van renners van continentale ploegen die maandag ontbraken op het regiokampioenschap in Wernhout.

WWV en DJR

Het zorgt ervoor dat de wedstrijd vooral een prestigestrijd tussen de grootste clubs uit de provincie is geworden: Willebrord Wil Vooruit en De Jonge Renner uit Oosterhout. Een tweestrijd die overtuigend in het voordeel van de Willebrordse club beslist werd.

Met Sieben Wouters, rijdend in het tenue van zijn broodheer Pauwels Sauzen - Vastgoedservice maar wel degelijk lid van WWV, als winnaar van de gecombineerde wedstrijd en daarmee ook de beloftentitel. Met Ronan van Zandbeek als tweede in de eindsprint en daarmee winnaar van de elite-titel. En met Dennis Buijs als vierde en laatste van de kopgroep en daarmee tweede in de beloftencategorie. Enkel de Zeeuw Thijs de Lange had geen Willebrordse licentie in de kopgroep van vier die vanaf een kilometer of tien de dienst uitmaakte.

'Deden die mee dan?'

Het verleidde Van Zandbeek na de finish uitdagend tot de vraag of De Jonge Renner eigenlijk wel meegedaan had vandaag. ,,Ik heb ze niet gezien hoor", lachte hij. ,,Maar nee, op zo'n kampioenschap wordt veel naar ons en de andere grote clubs gekeken. Het is mooi dat wij die strijd nu winnen."

Zundertenaar Wouters was dolgelukkig met de winst in zijn eigen gemeente: ,,We draaiden met zijn vieren heel goed rond en hadden al snel een ruime voorsprong. In de finale gokte ik op mijn sprint. Mijn vader, die vroeger ook gekoerst heeft, zei altijd dat je op deze aankomst vanaf de laatste bocht vol moet doortrekken. Dat deed ik nu ook en daardoor win ik. Bedankt pa."