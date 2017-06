Lezerstour: Tourselecties bekend, vul je ploeg in

Video Maarten van der Weijden arriveert in Rotterdam na zwemtocht van 80 kilometer

25 juni Zwemmer Maarten van der Weijden is zojuist aangekomen in Rotterdam. Eerder werd hij nog rond 15.00 uur verwacht op het eindpunt van zijn zwemroute, maar hij had last van sterke tegenwind. Van der Weijden opende met zijn tocht van 80 kilometer het openwater-zwemevenement Like2Swim.