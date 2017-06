Lezerstour: Ruim 2500 wielerkenners spelen mee om fiets, helm of shoptegoed

Ruben Scheurwater wint halve marathon Roosendaal

25 juni ROOSENDAAL - Hij wilde de halve marathon in één uur en tien minuten lopen, ging weg voor die eindtijd en handhaafde zijn eigen tempo van 18 km gemiddeld per uur. Dordtenaar Ruben Scheurwater wist zo de snel gestarte Belgische atleet Stefan van den Broek na een kilometer of negen te passeren en achter zich te laten.