Lezerstour-expert Johan van der Velde: 'Deze Tour wordt spannender dan de vorige edities'

Hij hielp Joop Zoetemelk naar de Tourzege, won zelf het jongerenklassement, behaalde een derde plek in het algemeen klassement, reed twee dagen in het geel en won meerdere etappes. Het is maar een kleine samenvatting van het oeuvre van Johan van der Velde in de Ronde van Frankrijk.

Zijn mooiste herinnering? Hij kan niet kiezen. ,,Ik heb zoveel mooie herinneringen aan de Tour de France. Ik heb twee dagen in het geel gereden, zo'n etappewinst is al een droom en dat je als knecht Zoetemelk naar de Tourwinst helpt, is helemaal top", somt hij zo maar even wat op. ,,Maar die derde plek in 1982 was echt het hoogst haalbare. Het zijn allemaal mooie momenten, daar denk ik met heel veel plezier aan terug. Het zijn dingen waar je als kleine jongen van droomt."

Terugblikken doet hij met liefde en plezier, maar speciaal voor deze krant is hij ook bereid om vooruit te blikken op de komende editie van de Ronde van Frankrijk. Het wordt volgens Van der Velde een spannende Tour, spannender dan voorgaande edities. ,,Dat er meer vlakke etappes zijn heeft daar mee te maken, maar ook dat er weer weinig tijdritkilometers op het programma staan."

Drie kanshebbers

Wat betreft de zege wedt de Rijsbergenaar (,,Ik woon al ruim dertig jaar in Breda, maar ik ben er toch een van Rijsbergen") op drie paarden: Chris Froome, Nairo Quintana en Richie Porte. Een uitgesproken favoriet heeft hij niet. ,,Froome vond ik dit jaar nog niet toonaangevend, Quintana was goed in de Giro, maar ook niet overweldigend. Ik heb hoge verwachtingen van Porte. Hij kan in de bergen goede zaken doen. Maar wie weet doet Alberto Contador nog iets speciaals, je weet het nooit."

Van der Velde hoopt ook op succes voor de Nederlanders. ,,Bauke Mollema moet natuurlijk Contador helpen en heeft een dienende rol. Maar misschien als Contador niet goed is, worden de rollen omgedraaid. Robert Gesink doet misschien een gooi naar een dagzege, maar gaat denk ik niet hoog eindigen in het klassement. Dylan Groenewegen heeft wat de sprinters betreft weer een goede kans, gezien zijn vorm kan hij wel een etappe pakken. Ik hoop in ieder geval wel op een Nederlandse etappezege."

Hoe het ook zij, met meer dan gemiddelde aandacht zal Van der Velde drie weken lang voor de buis zitten. ,,Ik kijk gewoon thuis, samen met mijn vrouw. Zij heeft er ook kijk op. Als je al 43 jaar samen bent met een renner, leer je dat wel. Verder heb ik het liefst niet al te veel mensen om me heen."

Deze 20 renners selecteert Van der Velde: Rafal Majka, Greg Van Aevermaet, Chris Froome, Nairo Quintana, Esteban Chaves, Marcel Kittel, Jarlinson Pantano, Alejandro Valverde, Dylan Groenewegen, Tiago Machado, Thibaut Pinot, Michael Albasini, Edvald Boasson Hagen, Rigoberto Uran, Tony Gallopin, Andre Greipel, Sonny Colbrelli, Richie Porte, Peter Sagan, Jakob Fugslang

