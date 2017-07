Lezerstour BN DeStem: uitsluiten Sagan kost Van Hulten het geel

Maar toen bekend werd dat Peter Sagan uitgesloten werd, wisselde het geel wederom van schouders. Norbert Kuipers uit Bavel is de nieuwe drager van de virtuele gele trui. Dagwinst was er voor Diana Helsloot uit Halsteren.

Roosendaler Jacobus Heeren raakte dus zijn eerste plaats in het algemeen klassement kwijt. Hij zakt terug naar plaats vijftien. Dat het allemaal dicht bij elkaar zit, blijkt uit het feit dat de nieuwe leider, Kuipers, voor etappe vier nog niet in de top tien stond. Van Hulten houdt overigens wel de tweede plaats in het algemeen klassement, Bert Ossenblok uit Oud Gastel bezet plaats drie.

De nieuwe leider werd in het dagklassement tweede. Hij pakte veel punten (282 in totaal) met etappewinnaar Démare (goed voor 54 punten: 40 voor zijn zege, 10 voor zijn groene trui en 4 voor zijn positie in het algemeen klassement), maar ook met Greipel, Matthews, Kristoff, Bouhanni en Latour. Alleen Diana Helsloot uit Halsteren pakte meer punten: 288. Zij had naast het bovengenoemde rijtje ook Boasson Hagen waarmee ze punten pakte. Dennis Willigers uit Hoogerheide werd derde in het dagklassement met 280 punten.

De nieuwe leider in het algemeen klassement, Kuipers, had wel een plaatsje voor Sagan in zijn team. Maar dat is voor veel deelnemers het geval. Alleen Chris Froome is vaker gekozen in een team van de Lezerstour dan de wereldkampioen.