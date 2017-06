Jasper de Laat klopt Marc Goos in zuidelijk regio kampioenschap tijdrijden

WERNHOUT - Jasper de Laat en Thalita de Jong pakten in Wernhout de zuidelijke tijdrittitels. Oud-prof Marc Goos reed in zijn eerste tijdrit na de dramatische val in Zwitserland (precies drie jaar geleden) naar de tweede plaats. De derde podiumplek was voor Michael de Jong.

Twee tellen kwam Marc Goos (26) te kort om zijn rentree als tijdrijder op te fleuren met de regionale tijdrittitel. ,,Jasper de Laat staat niet voor niets op kop in de topcompetitie”, zei de Sunweb-renner uit Bosschenhoofd te kunnen leven met de tweede plaats. Goos was namelijk vooral blij met het feit dat hij na drie jaar eindelijk weer een tijdrit kon rijden. ,,Het was lang geleden, maar ik vond het gelijk alweer leuk. Dit is waar ik van hou.”

Dat laatste is het wrange in het verhaal van Goos. Drie jaar geleden kwam de veelbelovende Brabander zwaar ten val in de proloog van de Ronde van Zwitserland. Anderhalf jaar sukkelde hij daarna met de heup, die zich lastig liet helen. Toen hij eindelijk, buiten de ploeg om, een arts had gevonden die hem wel van het probleem afhielp, was hij niet langer welkom bij Lotto-Jumbo. Omdat de teamarts het niet langer verantwoord vond dat hij weer ging koersen. ,,Inmiddels ben ik alweer drie keer gevallen. En geen centje pijn met mijn heup.” Of dat zijn gedwongen vertrek bij Lotto-Jumbo extra zuur maakt? Goos haalt er de schouders bij op. ,,Ik ben vooral blij dat ik destijds het juiste heb gedaan door naar die Belgische arts te gaan. Ik kan weer pijnvrij leven. Dat is en blijft een grotere overwinning dan een titel of zege.”

Voor Jasper de Laat maakte het feit dat hij Goos was voorgebleven de titel extra mooi. ,,Toch een teken dat ik op de goede weg ben", zegt de leider in de topcompetitie. Sinds dit jaar maakt de tijdrit onderdeel uit van zijn trainingsprogramma.

Bij de vrouwen ging de titel naar Thalita de Jong, die sinds haar val in de wereldbekerveldrit van Hoogerheide al een half seizoen achter de feiten aanloopt. ,,Het ging op zich niet echt lekker. Soms viel ik stil en ik ben nog niet vinnig genoeg na een bocht. Maar kennelijk heb ik kracht genoeg om deze tijdrit te winnen.” Ze verwees Maaike Boogaard en Paulina Rooijakkers naar de plaatsen twee en drie. Zusje Demi de Jong werd vierde.

Opmerkelijk genoeg reed de winnaar bij beloften (Jarno Mobach uit Philippine) sneller dan De Laat en Goos. De tweede plaats was voor Wout van Elzakker uit Hoogerheide.