Jan Raas eindelijk terug in de Tour

Voor de camera van de NOS vertelde Van der Schueren dat hij Raas (‘een speciale gast’) had uitgenodigd. ,,Ik ben blij dat iedereen nu ziet dat Raas en ik twee handen op één buik zijn en dat we elkaar altijd gerespecteerd en goed samengewerkt hebben.’’



In het openingsweekeinde van de Tour had Raas ook contact met de Zeeuwse renner Marco Minnaard, dit jaar debutant in de ronde. Het is geen geheim dat Minnaard zijn plaats bij Wanty in 2013 mede te danken had aan Raas.