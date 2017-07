Heeren gaat aan kop van algemeen klassement Lezerstour na eerste Tourweekeinde

Na het eerste Tourweekeinde zit het virtuele geel van onze Lezerstour om de schouders van Jacobus Heeren. De deelnemer uit Roosendaal staat na de proloog en de tweede etappe bovenaan met 635 punten. Hij wordt gevolgd door Jurgen Kwisthout uit Bergen op Zoom en Nancy van Hulten uit Made. Zij hebben respectievelijk 600 en 594 punten.

De eerste dagzege, die van de proloog van zaterdag dus, was voor Chiara van den Heijkant uit Den Hout (361 punten). Bergenaar Arie de Vreugd (354 punten) en Jacobus Heeren (335) completeerden zaterdag het podium. Het drietal had natuurlijk een plaatsje voor de winnaar van de proloog, Geraint Thomas, in hun team. Van den Heijkant en Heeren hadden echter ook Alejandro Valverde geselecteerd. De Spanjaard viel uit, dus moeten beide deelnemers nu al wisselen in hun teams.

De dagzege op zondag was voor Eline Bal uit Bergen op Zoom. Zij wist 343 punten te pakken, ze had de hele top zes van de tweede etappe in haar team. Sprundelaar Mart van Ginneken eindigde zondag op de tweede plek met 333 punten. Lian van Terheijden uit Bergen op Zoom werd derde met 325 punten.

Na twee dagen zijn de meeste punten dus voor Jacobus Heeren. De Roosendaler eindigde op de tweede dag niet in de top tien, maar hij neemt vanwege zijn opgetelde puntentotaal toch de leiding. Ook Heeren had Kittel, Démare, Greipel, Cavendish en Groenewegen in zijn team. Daarnaast scoort de deelnemer omdat hij de top vier van het algemeen klassement in zijn team heeft.

Jurgen Kwisthout, de nummer twee in het algemeen klassement van de Lezerstour met 600 punten, behaalde vooral in de eerste etappe zijn punten (314 om precies te zijn. Dat was goed voor de negende plek. Hij had namelijk de top vier van de proloog in zijn team.