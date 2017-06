FC Twente doet bod op Bredase spits Tom Boere

Groenewegen pakt tweede etappe Ster ZLM Toer door West-Brabant

16:10 HOOGERHEIDE - De tweede etappe van de Ster ZLM Toer die donderdag vanuit Tholen vertrok, is gewonnen door Dylan Groenewegen. De finish was in Hoogerheide. Volg de ontwikkelingen in dit liveblog.