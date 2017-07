Etappe 6 is prooi voor Claudia Goossens

Het 389 bleef punten bleef Claudia Goossens de concurrentie de baas in de zesde etappe van de Lezerstour. Een belangrijke succesfactor was het selecteren van Marcel Kittel, Arnaud Démare en André Greipel, de top drie in de etappe van Vesoul naar Troyes. Ilse Jacobs uit Terheijden en Thijs Goossens uit Ossendrecht maakten het podium in de Lezerstour compleet. Zij kregen daarvoor respectievelijk 387 en 384 punten.

Wim de Schipper uit Halsteren blijft de koploper in het algemeen klassement. Dit ondanks een behoorlijk mindere dag. Met 344 punten eindigde hij slechts op de 306de plaats in het dagklassement. In de selectie van De Schipper zitten veel klassementsrenners. Hij wist dus vooraf dat hij het niet moest hebben van vlakke etappes als deze.

Waar Bert Ossenblok uit Oud Gastel de tweede plaats in het algemeen klassement gisteren nog in eigen beheer had, moet hij deze vanaf nu delen met Sander de Wilde uit Hulst. Beide heren hebben een puntentotaal van 1754. Ossenblok had net als koploper De Schipper een slechte dag, hij werd 337ste. Daar profiteerde De Wilde met zijn 60ste plaats optimaal van. Ook hij had de gehele top drie van de zesde etappe - Kittel, Démare en Greipel - in zijn ploeg opgenomen.

De verschillen in het blijven erg klein. Tussen de nummers vier Davey Helmons (Oud Gastel) en nummer acht Patrick Jansen (Breda) zitten slechts 34 punten. De etappe van vandaag, een vlakke van Troyes naar Nuit Saint Georges, biedt opnieuw perspectief voor de deelnemers met veel sprinters.