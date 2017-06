De erfenis van Snelle Jelle

DOETINCHEM - Met een veertien kilometer lange tijdrit begint morgen in Düsseldorf de honderdvierde Ronde van Frankrijk. Dertig jaar geleden startte de Tour ook met een rit tegen de klok, eveneens in Duitsland. Op de Kurfürstendamm in Berlijn ging de overwinning toen naar Jelle Nijdam.

Voor de destijds 23-jarige hardrijder uit Klein-Zundert was dat de opmaat naar een glanzende carrière, met tussen 1987 en 1991 in totaal zes ritzeges in Tour de Frances, overwinningen in klassiekers als de Amstel Gold Race, Parijs-Tours en Parijs-Brussel en drie keer de Ronde van Nederland.

Dertig jaar na zijn proloogzege hangt de gele trui uit de Tour van 1987 nog steeds bij Nijdam in de woonkamer. Niet meer in Klein- Zundert, maar in Doetinchem waar de voormalige tempobeul al meer dan tien jaar samenwoont met zijn vriendin Marion. ,,Ja, ik ben daar trots op”, zegt hij. ,,Nog trotser dan op die twee gele truien die ik in de Tour van een jaar later veroverde. Die eerste gele trui is toch de meest speciale. Ik denk ook dat die proloog de mooiste overwinning uit mijn carrière is.”

Favoriet

Drie decennia na dato staat de zege in Berlijn Nijdam nog helder voor de geest. ,,Ik had dat jaar overal al prologen gewonnen, dus ik was de grote favoriet. Ik kon eigenlijk niet verliezen, dat wist ik zelf ook. Bovendien was het parcours perfect voor mij. Zo vlak als een biljartlaken. Het kon niet mis gaan.”

Toch liep het niet helemaal zoals Nijdam gepland had. ,,Het was in die tijd zo dat voor elke tijdrit de vraag zich opwierp of je met één of met twee dicht wielen moest starten. Ik weet niet eens meer wat we gekozen hebben, wel dat we heel lang getwijfeld hebben.”

Koude start

En dan was er nog zijn ploegarts. ,,Die zei plots tegen me dat ik ‘koud’ moest starten. ‘Doe geen warming-up’ zei hij, ‘zo bewaar je al je energie voor de wedstrijd’. Ik had dat nog nooit gedaan, maar ik heb toch maar naar hem geluisterd. Zonder me op te warmen ben ik gestart en het werkte. Ik won met drie seconden voorsprong op Lech Piasecki.”

Nijdam vertelt zijn verhaal na een nacht zonder slaap. ,,Ik heb de hele nacht gewerkt. Soms slaap ik daarna overdag, maar het gebeurt ook wel eens dat ik een nacht oversla zoals nu.”

De hele nacht doorgewerkt? Nijdam lacht. ,,Ja, ik ben tegenwoordig ambulancechauffeur. Voor de huisartsenpost hier in de Achterhoek. Ik rijd met een huisarts naar mensen die niet zelf naar de post kunnen komen. En daar horen soms ook nachtdiensten bij. Maar het is mooi werk. Lekker afwisselend. Ik assisteer de arts ook bij zijn huisbezoeken. Ja, en er is ook weer snelheid mee gemoeid, hè. Soms moet je behoorlijk doorcrossen.”

Jelle Nijdam rijdt solo naar de overwinning in de Acht van Chaam 1989. © Jan Martens Turbo

Snelheid is Nijdam wel toevertrouwd. Altijd al. In de jaren na zijn proloogzege maakte hij vooral naam als de ‘turbo van de laatste kilometer.’ Met demarrages vlak voor de finish boekte Snelle Jelle een aantal van zijn grootste zeges. Met de toegenomen snelheid en de perfecte voorbereiding van alle sprintersploegen kan dat in de Tour anno 2017 niet meer, luidt de opvatting in het huidige peloton.



Nijdam is het daar niet mee eens. ,,Het kan nog steeds. Ik zit vaak genoeg naar de tv te kijken en dan zie ik precies het moment waarop er aangevallen moet worden. Maar kennelijk ziet de desbetreffende renner dat dan niet, of hij wil het niet zien, of wat dan ook. Maar het kan nog steeds. Daar ben ik van overtuigd. In die Giro zag je het dit jaar in de eerste rit Lukas Pöstlberger ook doen.”

Tv-uitzendingen

Hoewel Nijdam al jaren niet meer actief is in het wielrennen volgt hij de koers nog steeds. ,,Naar de tv-uitzendingen van de Tour kan ik echt uitkijken. Vooral naar de bergritten. De vlakke ritten niet, daar val ik bij in slaap. Behalve de laatste twintig kilometer. Die zijn dan weer wel heel spannend.”

Zelf fietst hij ook nog. Voor de lol. ,,De omgeving hier in de Achterhoek is prachtig. Binnen twintig kilometer zit je op de Veluwe.”

Na zijn actieve wielerlopbaan was Nijdam eerst een aantal jaren ploegleider, waarna hij een hotelletje begon in Zuid-Limburg. Tien jaar geleden streek hij neer in de Achterhoek, waar hij eerst een aantal jaar bij de brandweer werkte en nu dus als ambulancechauffeur.

Breukink

Terug naar het wielrennen. De gele truien van Nijdam uit de Tour van 1988 zijn nog altijd de voorlaatste voor Nederland. Daarna droeg alleen Erik Breukink het geel nog nadat hij in 1989 in Luxemburg de proloog won. ,,Ja, die Breukink. Had hij dat maar niet gedaan. Nu wordt er al 28 jaar geroepen dat hij de laatste Nederlandse geletruidrager is. Anders was ik dat geweest, haha.”

Toch denkt Nijdam dat het niet lang zal duren voordat er eindelijk een opvolger komt. ,,Tom Dumoulin gaat de komende jaren zeker in het geel rijden.”

Dit jaar ontbreekt de winnaar van de laatste Giro echter in de Tour. ,,Dus dit jaar zie ik nog niet zo snel een Nederlander het geel pakken. Ja, of het moet Jos van Emden zijn in die openingstijdrit morgen. Je weet maar nooit”, mijmert Snelle Jelle.