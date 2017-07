Burundi en Taiwan centraal in dertigste Chaamloop

ATLETIEK - Na veel regionale stratenlopen met regionale winnaars maakte de Chaamloop een sprong over de grens. Tijdens de 30e editie was dit vooral merkbaar op de sterk bezette 10 kilometer. De winnaar luistert naar de naam Onosphere Nkunzimana en is geboren in Burundi.

In Chaam won de man die aan twee Olympische Spelen meedeed de race in exact 31 minuten.

Snelste vrouw in de straten van Chaam werd Irene van Lieshout. Ze woont gewoon in Schaijk maar haar doel voor dit jaar ligt een heel stuk verderop. De studente Bedrijfseconomie en Rechten neemt in september deel aan de Universiade in Taiwan. Daar loopt ze de 10.000 meter op de baan.