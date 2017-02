ZorgSaam doet keuken in Bachten Dieke op slot

TERNEUZEN - De ZorgSaam Zorggroep sluit eind februari de keuken in verzorgingshuis Bachten Dieke in Terneuzen.

De keuken kookt voor de woonzorgcentra Bachten Dieke, Emmaus in IJzendijke en Vremdieke in Hoek. Tafel Thuis in Middelburg gaat vanaf 27 februari de maaltijden leveren.

Vijf voltijdse banen gaan verloren. Medewerkers kunnen bij Tafel Thuis, onderdeel van het Walcherse Zorgstroom, aan de slag. Ze krijgen het eerste jaar de reiskosten volledig vergoed, daarna volgens de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Voor wie niet mee wil, wordt allereerst intern bij ZorgSaam naar een functie gezocht.

Centralisatie

Volgens ZorgSaam is het 'steeds lastiger' het bestaansrecht van kleine keukens als in Bachten Dieke te waarborgen. Door centralisatie 'kunnen we de kwaliteit garanderen en efficiënter werken', stelt de zorggroep. Coensdike in Aardenburg en de ouderenzorglocaties van voorheen Curamus - nu ook ZorgSaam - in Hulst, Kloosterzande en Koewacht betrekken al sinds 2014 maaltijden van Tafel Thuis, evenals Warmande in West-Zeeuws-Vlaanderen.

Het restaurant in Bachten Dieke blijft wel open, naar het voorbeeld van Brasserie Truffino in De Blaauwe Hoeve in Hulst.