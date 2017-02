article

BRESKENS - De KNRM Breskens is vrijdagmiddag in actie gekomen voor een zeiljacht dat in problemen was geraakt op de Westerschelde.

Zeiljacht in problemen op Westerschelde op sleeptouw

Zeeuws nieuws