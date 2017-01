Zeeuws-Vlaanderen profiteert enorm van weghalen drempels grensarbeid

TERNEUZEN - Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg trekken van alle grensregio's het meeste profijt als alle nadelen van werken in een buurland vervallen.

Als buurlanden mensen die aan de ene kant van de grens wonen en aan de andere kant werken dezelfde belastingvoordelen en sociale zekerheid bieden, kan dat landelijk 42.000 nieuwe banen opleveren. Als alle belemmeringen worden weggenomen, kan het bruto regionaal product met bijna 1 tot 4,3 miljard stijgen. Naast groei van de werkgelegenheid, daalt het aantal werklozen met 2000 tot 9000. Ook komen er meer mensen beschikbaar om vacatures in te vullen: 6000 tot 33000.

Actieplan

Dat is de kern van het maandag gepresenteerde Actieplan Grensoverschrijdende Economie en Arbeid. In het actieteam werken bestuurders en professionals van grensgemeenten, -provincies, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Euregio’s, MKB-Nederland en de rijksoverheid nauw samen. In het plan zijn veertig punten opgesomd om belemmeringen voor werken en leren over de grens weg te nemen.

Als het gaat om de voordelen, houdt het actiecomité forse bandbreedtes aan. De ene regio heeft veel meer baat bij het slechten van grensnadelen dan de andere. In Zeeuws-Vlaanderen bijvoorbeeld zijn de voordelen het grootst, omdat de regio dichtbij de Vlaamse steden Antwerpen en Gent ligt. Ook Zuid-Limburg zou enorm profiteren. De provincies roepen een nieuw kabinet op om de zaken voor grenswerkers te regelen.

Zwakker

Grensregio's zijn doorgaans economisch zwakker. Ook tellen ze gemiddeld meer werklozen. Aan de andere kant van de grens zijn vaak wel banen en stageplaatsen, maar die worden niet of onvoldoende benut. Dat komt door verschillen in taal, cultuur, onderwijs, fiscale systemen en sociale zekerheidsstelsels. Grenswerkers kunnen nu niet deelnemen aan een Nederlands pensioenfonds. Ook hebben ze meestal geen recht op WW als ze werkloos worden. In het buitenland wordt ziekengeld netto uitbetaald, maar daarover wordt in Nederland weer belasting geheven.

Dertig procent

Expats - mensen die in het buitenland wonen en werken - hoeven over 30 procent van hun inkomen helemaal geen belasting te betalen. Dat willen de provinciebesturen ook voor grenswerkers. ,,Waarom wel een uitzondering voor de voetbalmiljonair en niet voor een machinemonteur uit Aalten?'', stellen zij.

Aanvankelijk zouden de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Wonen en Rijksdienst ) het plan maandag in Nijmegen in ontvangst nemen. Maandagochtend bleek echter dat beide bewindslieden verhinderd waren. Ambtenaren namen hun plaats in.