Zeeuws-Vlaamse motorverkoper opgelicht met vals geld

SINT JANSTEEN - Jordi van de Wiele uit Sint Jansteen dacht maandag een goede deal te sluiten door zijn crossmotor voor 5000 euro te verkopen. De 'koper' betaalde echter met vals geld en maakte zich vervolgens als een haas uit de voeten.

De 'koper' kwam de motor zelf ophalen met een witte Volkswagen Caddy en deed zaken met Jordi's vader Gino. "We laadden de motor in, hij betaalde en voor ik het wist was hij vertrokken", kijkt Gino terug. "Stom natuurlijk: ik had eerst dat geld moeten controleren en dan pas de motor inladen. Toen hij zo snel wegreed, had ik al door dat er iets niet klopte. We zagen al snel dat het geld vals was."

Jordi heeft meteen alle mogelijke gegevens van de dader op zijn Facebookpagina gezet. "Snel handelen lijkt me de enige manier om nog enige kans te maken", stelt vader Gino. "De politie moet eerst uitgebreid onderzoek doen." Volgens hem ging het om 'een man vol tatoeages, die ABN sprak'. "Hij liet een bonnetje uit z'n portemonnee vallen van de Liefkenshoektunnel. Hij was daar doorheen gekomen. Hij moet dus op de camera's staan bij die tunnel." De man liet ook een telefoonnummer achter op een soort koopcontractje. Wie dat belt krijgt echter - niet geheel verrassend - geen gehoor.

Heel veel hoop op een goede afloop heeft Gino niet. "Er worden veel motoren gestolen, en niet erg vaak teruggevonden. Ze lijken enorm veel op elkaar."