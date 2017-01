Zeeuws-Vlaamse chauffeurs zien niets in truckersparking

TERNEUZEN - Zeeuws-Vlaamse vrachtwagenchauffeurs begrijpen niets van de plannen voor de aanleg van een truckersparking voor buitenlandse vrachtwagens in de Koegorspolder bij Terneuzen.

Elf partijen, waaronder de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, provincie, Zeeland Seaports, politie en branche-organisaties EVO en TLN willen in de Kanaalzone een terrein inrichten waar truckers hun lange pauzes - met name die in de weekeinden - kunnen doorbrengen. Daarmee wordt voorkomen dat ze langs de openbare weg 'kamperen', vaak zonder sanitaire voorzieningen. Dat leidt op verschillende plekken in Zeeuws-Vlaanderen tot overlast. De betrokken partijen tekenden woensdag een intentieovereenkomst. De kosten voor de parking, met ruimte voor ongeveer vijftig trucks, wordt geraamd op twee ton.

Overlast

Zeeuws-Vlaamse chauffeurs vinden het belachelijk dat de overheid meewerkt aan de parking. "Dat er zoveel, veelal Oost-Europese, vrachtwagenchauffeurs her en der geparkeerd staan in Zeeuws-Vlaanderen en overlast veroorzaken, is een gevolg van falend Europees beleid", zegt Lars Verbraeken van transportbedrijf LVT in Hulst. ,,Er zijn duidelijke regels voor hoe lang een buitenlandse chauffeurs buiten zijn eigen land mag rijden. Door een parking aan te leggen, werk je deze sociale dumping juist in de hand."

