Zeeland telt veel tienermoeders

VLISSINGEN - In Zeeland zijn relatief veel tienermoeders. Vorig jaar waren dat er in totaal 68. Dat komt neer op 6,6 moeders op 1000 Zeeuwse meisjes tot en met 19 jaar. Alleen in Flevoland zijn dat er naar verhouding (aanzienlijk) meer: ruim 10 moeders op 1000 tienermeisjes.

Landelijk vertoont het aantal tienermoeders al jaren een dalende trend. In 2003 ging het nog om ruim 4800 meisjes. Dat is inmiddels ruim gehalveerd tot 2214 vorig jaar.

Hoog op de lijst

In Zeeland is het aantal tienermoeders al tien jaar min of meer stabiel. Het schommelt tussen de 62 en 79. Doordat landelijk de aantallen afnemen, scoort Zeeland inmiddels hoog op de lijst van provincies met relatief de meeste tienermoeders. Zuid-Holland staat derde. Utrecht, Noord-Brabant en Noord-Holland hebben naar verhouding de minste tienermoeders.

De aantallen per gemeente zijn in Zeeland te klein om daar verregaande conclusies aan te verbinden. Bovendien zijn er per jaar soms grote verschillen. Middelburg (15) en Vlissingen (11) hadden in 2016 de meeste tienermoeders, Sluis en Kapelle de minste (1).