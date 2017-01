Zeehond strandt bij Vlissingse boulevard (video)

VLISSINGEN - Een gewone zeehond is zaterdagmiddag rond 17.30 uur op het strand bij de Vlissingse boulevard terechtgekomen. Raïssa van der Horst zag het dier op het strand liggen en maakte een foto.

Hoe het met de zeehond gaat, is niet bekend. Maar het is waarschijnlijk dat het dier niet helemaal in orde is. Het is erg ongebruikelijk dat je een zeehond zo dichtbij kan naderen, want het zijn over het algemeen schuwe dieren.



Cadzand

Eerder vandaag werd er volgens zeezoogdieren.org ook op het strand van Cadzand een zieke zeehond gevonden. De dierenambulance nam het dier mee naar zeehondenopvang ASeal in Stellendam en kwam erachter dat het aan longwormen leed, een veelvoorkomende parasiet.



Longwormen

De eerste winter is voor jonge zeehonden meestal zwaar. Als ze in de koude periode niet genoeg voedsel weten te verzamelen, dan gaat hun weerstand hard achteruit. In zo'n geval krijgt de zeehond snel last van een algemeen voorkomende parasiet zoals de longworm.