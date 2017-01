article

TERNEUZEN - PIBLW/Reintegratie-KMS lijkt in de tweede klasse van het zaalvoetbalrayon Midden Zeeuws-Vlaanderen nog weinig te vrezen te hebben in de strijd om de eerste plaats. De koploper won deze week alweer voor de elfde keer op rij (tegen Kraker Trailers werd het 10-2) en bleef daarmee opnieuw zonder puntenverlies. Bovendien liet De Bokx/Kya betonboringen een lelijke steek vallen in het duel met Aster, dat met 12-4 verrassend hard uithaalde. De voorsprong van PIBLW liep door die resultaten op naar zes punten. Dat kunnen er negen worden als de lijstaanvoerder ook zijn achterstallige wedstrijd wint.

Zaalvoetbal Midden Zeeuws-Vlaanderen: PIBLW loopt verder weg

