Winkelier uit Breskens kent dieven, maar staat machteloos

BRESKENS - Hij weet wie de daders zijn en waar ze wonen, en toch moet ondernemer Ronald Lohman wachten op de uitkomsten van politieonderzoek voordat dieven die in zijn winkels actief waren, wellicht gepakt kunnen worden.

Een man en een vrouw namen woensdagmiddag voor zo'n 400 euro aan spullen mee uit de Blokker-vestigingen van Lohman in Sluis en Breskens. De dieven stonden op camera, en Lohman zette beelden op Facebook. "Binnen een half uur wist ik wie de daders waren en waar ze wonen", geeft Lohman aan. Het zijn bekenden in de streek. "Van medewerkers van onder meer Kruidvat en Action hoorde ik dat ze daar ook actief zijn geweest, en overigens ook al meerdere keren gepakt. Het moeten dus bekenden van de politie zijn."

Lohman belde donderdag de politie, maar kon pas vrijdag aangifte komen doen. "Frustrerend natuurlijk. Ik weet waar die mensen wonen en dat mijn spullen mogelijk in hun huis liggen. Vervolgens kreeg ik te horen dat het Openbaar Ministerie bekijkt of er iets gedaan wordt. Dat is dus niet eens zeker. De dienstdoende agent deed trouwens enorm zijn best, die kan er ook niets aan doen dat het zo stroperig gaat."

Een woordvoerster van de politie zegt de frustratie van Lohman te begrijpen. "Maar er zijn nu eenmaal regels die we moeten volgen. We moeten er bijvoorbeeld zeker van zijn dat de mensen die op de beelden staan, ook daadwerkelijk iets gestolen hebben. We hebben niet het recht zomaar hun huis binnen te gaan om te kijken of die spullen daar liggen."