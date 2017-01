Wim Poortvliet beoogd opvolger van De Ridder als directeur Clavis

TERNEUZEN - Wim Poortvliet is de beoogd opvolger van Robert de Ridder als directeur-bestuurder van de Terneuzense woningcorporatie Clavis.

Poortvliet is momenteel manager bedrijfsvoering bij Clavis en in die functie verantwoordelijk voor met name de financiën. Zijn benoeming is goedgekeurd door alle interne organen van Clavis, zoals de bewoners- en ondernemingsraad, laat voorzitter Co van Schaik van de Raad van Commissarissen weten. Poortvliet moet alleen nog door de landelijke verplichte 'fit en proper-test', een toets op geschiktheid en betrouwbaarheid. Die is ingevoerd na problemen bij enkele woningcorporaties.

Clavis heeft een nieuwe directeur-bestuurder nodig, omdat Robert de Ridder na negen jaar vertrok naar woningcorporatie L'Escaut in Vlissingen.