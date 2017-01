Wie is de notoire bandendumper van Hoofdplaat?

HOOFDPLAAT - Waterschap Scheldestromen roept de hulp in van de bevolking om een notoire bandendumper te ontmaskeren. Voor het derde jaar op rij zijn onlangs tractorbanden achtergelaten aan een dijkje nabij het Magereind bij Hoofdplaat. Deze keer waren het 23 banden. Het stelt het schap voor een schadepost van zeker drieduizend euro.

Aangifte

,,Dit wordt zo langzamerhand echt brutaal", zegt Danielle Steijn, woordvoerster van het waterschap. ,,Het is al drie jaar achter elkaar bingo, steeds op dezelfde plaats. We gaan er dan ook vanuit dat het steeds dezelfde dumper betreft." De laatste dump moet zijn gebeurd tussen 22 december en 2 januari. De vorige keer was het ook raak in de kerstperiode en een keer in mei. Steijn: ,,De dader kiest steeds een vakantieperiode uit, om zo ontdekking te voorkomen." Het waterschap heeft aangifte gedaan bij de politie.

Kostenpost

Steijn raamt de totale kostenpost op zeker drieduizend euro. ,,Er zijn heel wat mensen van ons met deze zaak bezig en de banden moeten ook afgevoerd worden. Dat wordt betaald met gemeenschapsgeld en dat gebruiken we liever ergens anders voor." De banden zijn nog niet weggehaald. Steijn: ,,Ze liggen niet in de weg. We laten ze nog even liggen in de hoop dat voorbijgangers ons wellicht wat meer aanknopingspunten kunnen geven of iets vertellen over de herkomst." Wie tips heeft, kan dat doorgeven via 088-2461000."