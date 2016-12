Wethouder Liefting roept op tot samenwerking scholen

TERNEUZEN - De Terneuzense wethouder Cees Liefting roept het Zeldenrust-Steelantcollege (ZSC) in Terneuzen op alsnog samenwerking te zoeken met de drie andere middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen.

Het ZSC is, zoals eerder gemeld, uit de besprekingen over samenwerking in het Zeeuws-Vlaams middelbaar onderwijs gestapt. De school ziet er geen voordelen in en vreest de eigen christelijke identiteit te verliezen.

Liefting geeft desgevraagd een reactie als wethouder van onderwijs in Terneuzen. ''Het is niet goed dat dit is gebeurd'', zegt hij eerst voorzichtig. ''Het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen krijgt, net zoals eerder het basisonderwijs, onherroepelijk te maken met sterk dalende leerlingenaantallen. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden, moet je dan over je eigen schaduw heen durven te stappen.''

Sluiskil

In het basisonderwijs is dat de laatste jaren op veel fronten al gebeurd, stelt Liefting als voorbeeld. Hij noemt Sluiskil, waar tot voor kort drie basisscholen waren, van openbare, protestants-christelijke én rooms-katholieke huize. Ze zijn samengegaan in één dorpsschool. Liefting: ''De besturen van de diverse scholengroepen hebben daar goed aan gedaan.''

Het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen ontkomt er, volgens Liefting, niet aan ook die weg in te slaan. ''Want het Zeldenrust-Steelantcollege kan het op zichzelf misschien wel redden, maar stel je voor dat de andere middelbare school in Terneuzen, De Rede, door een dalend leerlingenaantal in de problemen komt. Via een omweg zal het Zeldenrust-Steelantcollege daar hoe dan ook mee worden geconfronteerd.''

Bekostiging

Daar komt bij, aldus de wethouder, dat met name het aantal vwo-leerlingen de komende jaren zo sterk kan afnemen, dat de bekostiging van het vwo op de individuele scholen niet meer rond te breien is. ''Het zou mij dan ook een lief ding waard zijn als alle bestuurders weer bij elkaar gaan zitten, in het belang van de huidige en toekomstige leerlingen.''