Westerscheldetunnel breekt record: 6,3 procent groei

BORSSELE - De Westerscheldetunnel (WST) heeft een recordjaar achter de rug. In 2016 groeide het aantal passages met 6,3 procent tot ruim 6,6 miljoen.

De NV Westerscheldetunnel boekt daarmee met afstand de grootste groei in haar bestaan. Normaliter neemt jaarlijks het aantal passages met 2 tot 2,5 procent toe. Vorig jaar reden er bijna 400.000 meer voertuigen door de tunnel. In 2015 waren het er dik 6,2, een jaar later ruim 6,6 miljoen ofwel een recordgroei van 6,3 procent.

Het gemiddelde aantal passages per dag is gestegen naar 18.183. In 2015 waren dat er 17.153 en in 2014 16.717. De drukste dag beleefde de WST op donderdag 21 juli met 24.495 passages. Topmaanden waren juli, september en oktober. In september piekte het gebruik naar bijna 595.000 passages per maand. Januari en februari zijn nog steeds dalmaanden. In oktober was er een mijlpaal: de 75 miljoenste passant.

Veelgebruiker

De forse groei dankt de WST met name aan personenauto's (plus 314.000). Het aantal vrachtwagencombinaties klom met 43.000 naar bijna 515.000. Tweederde van het totale aantal tunnelpassages wordt met de t-tag betaald. Bijna eenvijfde van de tunnelklanten is veelgebruiker: ze rijden dagelijks of regelmatig door de tunnel. Ook van de tolvrije dagen is vorig jaar royaal gebruik gemaakt: plus 5000. In 2015 was de groei bescheiden, met 1000 meer passanten op tolvrije dagen.

De spectaculaire cijfers komen voor algemeen directeur Harald Schoenmakers van de NV Westerscheldetunnel niet als een verrassing. In oktober vorig jaar meldde de tunnelmaatschappij al een groei van zo'n 6 procent. ,,Ik ben er natuurlijk wel blij mee'', zegt hij. De provincie ook, want de enige aandeelhouder van de WST kan rond een miljoen euro extra aan dividend tegemoet zien.

Combinatie van factoren

Een eenduidige verklaring voor de forse groei heeft Schoenmakers niet. ,,Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Ten eerste herstelt de economie zich. In de havens neemt de bedrijvigheid toe. Economisch herstel gaat gepaard met meer mobiliteit. Wij zien dat terug in het toegenomen aantal passages op werkdagen. Maar kijk ook eens naar de Liefkenshoektunnel die zelfs 10 procent meer passages scoort.''

Ook de betere verbinding met Rotterdam - de verlengde A4 in West-Brabant - en de Sluiskiltunnel zuigen vermoedelijk wat meer verkeer naar de Westerscheldetunnel. Verder denkt Schoenmakers dat de in België ingevoerde kilometerheffing voor vrachtverkeer van invloed is. Chauffeurs zouden andere routes, onder meer via de tunnel kiezen, om de heffing te omzeilen. Vooralsnog zijn dat aannames. Schoenmakers: ,,We zijn dan ook benieuwd wat er uit het kentekenonderzoek komt dat de provincie momenteel laat uitvoeren.''

Koffiedik

Schoenmakers houdt er rekening mee dat de groei voorlopig aanhoudt, mede door de files in en rond Antwerpen. Het is nog koffiedik kijken welk effect de aanleg van een nieuwe aansluiting bij de Sloeweg op de Westerscheldetunnelweg heeft. Dat geldt op termijn ook voor de verbreding van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen.

Meer verkeer vergroot het risico op ongevallen en pech. De tunnel was 98,1 procent van de tijd beschikbaar. Precies het streefpercentage van de WST, maar 0,3 procent minder dan in 2015. De helft van de tijd (28 uur) was de tunnel geheel of deels gestremd door pechgevallen (in totaal 98). Ook te hoge vrachtwagens die de alarmsignalen negeerden, zorgden voor 7 uur aan ongeplande sluitingen. Ongevallen met letsel vormden 10 procent van alle ongeplande stremmingen.