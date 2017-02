article

AARDENBURG - Dat er in Zeeuws-Vlaanderen geen droog brood te verdienen valt voor iemand met een hogere opleiding is een misvatting. Carlos de Smit, decaan van het Zwin College in Oostburg, nam vrijdag gisteren negen Havo-scholieren van zijn school naar het landbouwbedrijf van De Bruijckere-Versyck in Aardenburg. Ook in deze sector is er werk genoeg voor hoger opgeleiden.

Werk zat voor hoger opgeleiden in Zeeuws-Vlaanderen

