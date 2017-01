Waarom is er een week na de nieuwjaarsrellen in Vlissingen nog niemand opgepakt?

VLISSINGEN - Hoe lastig het is om uit een rellende meute de ware daders te pikken en die veroordeeld te krijgen, bleek na de ongeregeldheden in het Brabantse Veen. Daar was het al jaren onrustig in de nieuwjaarsnacht. In de overgang van 2013 naar 2014 ging het opnieuw mis.

'Traditiegetrouw' staken jongeren (sloop-)auto’s in brand. De massaal aanwezige politie greep in en de groep vluchtte een café binnen. De honderd aanwezigen werden aangehouden en afgevoerd. Uiteindelijk stonden anderhalf jaar later drie verdachten voor de rechter. Twee kregen een werkstraf van 150 uur, de derde vrijspraak. De mensen die onschuldig een nacht hadden vastgezeten kregen elk een schadevergoeding van 200 euro.

Vlissingen: zwaardere vergrijpen

In de Vlissingse Bloemenbuurt hadden de rellen een ander karakter. Hier ging het niet om een omstreden nieuwjaarstraditie die de autoriteiten hadden verboden, maar om het vernielen van woningen, auto’s en pogingen om hulpverleners wat aan te doen. Zwaardere vergrijpen dan in Veen, maar geen enkele aanhouding.

De ervaring in Veen leert dat het geen zin heeft om mensen min of meer lukraak op te pakken alleen maar omdat in de buurt aanwezig waren. Er moeten concrete aanwijzingen zijn dat een persoon daadwerkelijk een strafbare handeling heeft gepleegd.

Aannemelijk maken

Als er een steen door de ruit van een winkel is gegaan, moet voor de rechter aannemelijk worden gemaakt dat verdachte A. op dát tijdstip díe steen door díe ruit heeft gegooid. Voor individuele politiemensen was het die nacht praktisch ondoenlijk om die exacte waarnemingen te doen.



Het politieoptreden, eerst met tien agenten, later dertig, was gericht op het beperken van de vernielingen in de wijk. Door het vuurwerk, duisternis, mist en het feit dat de daders zich onherkenbaar hadden gemaakt en in groepjes opereerden, was het die nacht onmogelijk om daders op heterdaad bij de kladden te grijpen. De agenten hadden al moeite genoeg om zelf het vege lijf te redden.

'Iedereen weet precies wie de daders zijn'

Uiteraard willen de autoriteiten dat de naar schatting 25 jongeren die verantwoordelijk zijn voor de ellende in de nieuwjaarsnacht gestraft worden. Daarvoor zijn wel bewijzen nodig. Politie en gemeente smeken buurtbewoners naar voren te komen als ze wat weten. Met informatie, met foto's of filmpjes. Door alleen te roepen dat 'iedereen precies weet wie de daders zijn' krijg je niemand veroordeeld.

Op nieuwjaarsdag, nadat de kruitdampen in de Bloemenbuurt waren opgetrokken, de uitgebrande wrakken waren weggesleept en de vensters dichtgetimmerd, benadrukte officier van justitie Marco van Leeuwen het belang van een gedegen onderzoek naar de ongeregeldheden in de Bloemenbuurt. Herhaling van een zeperd zoals in Veen wil het OM vermijden.