KAPELLE - De Vlaketunnel was donderdagochtend opnieuw gestremd, dit keer in de richting van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Een hoogwerker is van een vrachtwagen gevallen en de buis was afgesloten voor verkeer. Rond 10 uur werd de tunnel gedeeltelijk vrijgegeven.

Vlaketunnel nog gedeeltelijk dicht door afgevallen hoogwerker

