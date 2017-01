Veerpont Sluiskil dreigt kopje onder te gaan

SLUISKIL - Het voortbestaan van de veerpont over het Kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil wordt weer bedreigd.

De stichting die het veer in 2011 van Rijkswaterstaat overnam met een bruidsschat van 335.000 euro, vreest aan het einde van dit schooljaar de verbinding te moeten stoppen. De bruidsschat die bedoeld was om het veer in elk geval tot de opening van de Sluiskiltunnel (mei 2015) te laten varen, is bijna op.

Het stichtingsbestuur hoopt de pont te behouden met hulp van de gemeente Terneuzen en de provincie. Voor de exploitatie is - zonder calamiteiten - jaarlijks 40.000 euro nodig, aldus voorzitter Meerten Dallinga. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Het veer vaart alleen tijdens schooltijden. Naar schatting zestigduizend fietsers, met name middelbare scholieren, maken er jaarlijks gebruik van.