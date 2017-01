Trafohuisje bleef bewaard dankzij oud papier

WESTDORPE - "Ja, het ziet er inderdaad wel erg nieuw uit. Alsof het net gebouwd is." Maurice Kindt lijkt nu pas te beseffen hoe strak het transformatorhuisje aan de Graaf Jansdijk in Westdorpe er weer uitziet. Kindt is één van de mensen achter de restauratie van het voormalige elektriciteitsgebouwtje, dat de afgelopen jaren plaatsvond. Dat gebeurde op initiatief van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Werkgroep Industrieel Erfgoed en de Vrienden van de Zwartenhoekse Zeesluis. Tot die laatste club behoort Kindt.

Het kubusvormige huisje werd in 1922 gebouwd, naar een ontwerp van architect A. A. Kok. "Vroeger stonden er twee van dit type in Westdorpe. Er was er nog één in Zuiddorpe en één in Hoek. Dit is de enige in Zeeland die nog over is." Veel van dergelijke 'trafohuisjes' werden de afgelopen decennia gesloopt. Die in Westdorpe bleef gespaard, dankzij oud papier. "In 1963 verloor het huisje zijn functie. Het zou gesloopt worden, maar een dorpsbewoner die veel voor het goede doel deed, vroeg of hij het mocht gebruiken om ingezameld oud papier in op te slaan. Later deed de voetbalclub hetzelfde. Uiteindelijk waren ze vergeten van wie het was en lieten ze het maar staan."

Paaltje

De eerste plannen voor de restauratie dateren al van tien jaar geleden. Het interieur werd als eerste aangepakt. Van binnen oogt het huisje nu weer alsof het nog steeds dienst doet. Een oud-medewerker van Delta richtte het hoog- en laagspanningsdeel opnieuw in. Een stenen paaltje bij het gebouw wijst op de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding, ook al is die er niet meer. De buitenkant kreeg onlangs een beurt. Het gebouwtje heeft nu een nieuw zinken dak, de deuren werden in de lak gezet, er kwam nieuw deurbeslag en de muren kregen een verflaag.

Als nieuw dus. Van Kindt had het er best een beetje verweerder uit mogen zien. Maar dat komt wel, wijst hij naar de muurverf. ,,Dat zit er maar heel dun op. Dat is met opzet gedaan. Met een jaar of twee ziet het er weer wat ouder uit.''

In de zomer, als het weer het toelaat, staat een deur van het transformatorhuisje open zodat passanten er een blik in kunnen werpen.