Toezicht in Terneuzen op scheepvaart Westerschelde is onderbemand

Fotograaf archieffoto Peter Nicolai

TERNEUZEN - Op de verkeerspost voor de Westerschelde in Terneuzen is zo'n tekort aan personeel dat de scheepvaart er dinsdag officieel voor is gewaarschuwd.

De verkeerspost kampt met een structureel tekort aan verkeersleiders. Acht zijn er momenteel in opleiding, maar die treden pas in de loop van dit jaar aan. De veiligheid is volgens woordvoerder Diederik Fleuren van Rijkswaterstaat niet in het geding geweest. ''We hebben alleen willen waarschuwen dat we niet alle diensten kunnen verlenen die de scheepvaart van ons gewend is.'' Personeel wordt ingehuurd om de bezetting zo optimaal mogelijk te houden, maar het wachten is op de verkeersleiders in opleiding. Maatregelen De Permanente Commissie tot Toezicht op de Scheldevaart, waarin Nederland en Vlaanderen zijn vertegenwoordigd, constateerde vorig jaar maart al een onderbezetting van alle verkeersposten. Langs de Westerschelde zijn er in totaal vijf, in Zeebrugge, Vlissingen, Terneuzen, Hansweert en Zandvliet. In juni stelde de Permanente Commissie tevreden vast dat er maatregelen waren genomen om de bezetting te verbeteren.