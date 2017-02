Toekomst veer Sluiskil nog ongewis

SLUISKIL - De gemeente Terneuzen onderzoekt serieus of er (financiële) mogelijkheden zijn om de pont Sluiskil na dit schoolseizoen in stand te houden, maar de vooruitzichten lijken niet erg hoopgevend.

Stichting tot Behoud van de Pont Sluiskil heeft op jaarbasis 40.000 euro nodig om het veer in de vaart te houden. Wethouder Frank van Hulle noemt dit 'een substantieel bedrag' en tekent aan dat het nooit de bedoeling is geweest dat de gemeente erin zou deelnemen. Toch laat hij het verzoek van de stichting onderzoeken, met name door de pont een bredere functie te geven. Nu maken er vooral middelbare scholieren gebruik van, de pont zou ook een meer toeristische functie kunnen krijgen, is het idee.

In april wordt hierover meer duidelijkheid verwacht. Van de pont die alleen in de schoolweken vaart op de drukste tijden, maken jaarlijks 60.000 reizigers gebruik. De schippers zijn allemaal vrijwilligers.