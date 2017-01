Tim Pleijte op weg naar de Zeeuwse crosstitel

WESTDORPE Na zijn ruime zege in de Scheldesportcross in Westdorpe kan Tim Pleijte de Zeeuwse crosstitel niet meer ontgaan, ook omdat Tim van den Broeke niet aan de vereiste vijf wedstrijden komt.

Op het Groene Knopterrein in de omgeving van Westdorpe liep Erwin Adan nog een paar kilometer aan kop maar in het blubberige deel sloeg Tim Pleijte zijn slag om na het pittige parcours van 11 kilometer deze winst te behalen in 37 minuten en 35 seconden. Erwin Adan eindigde met 39 minuten en 17 seconden.

Vorige week waren Pleijte en Adan ook al één en twee in de PolarBeartrail over 22 kilometer in de sneeuw rond het Belgische grensplaatsje Teuven. Erwin de Vos maakte op de derde plaats het erepodium vol. Bij de vrouwen nam Mirthe Overkamp, vorig week derde in de Polarbeartrail, even de leiding maar werd al snel voorbij gestoken door Monica Sanderse die na de finish in 47 minuten en 45 seconden uit haar dak ging van blijdschap omdat ze nu eindelijk de eerste plaats mocht begroeten. ,,Ik heb wat pijn in mijn bovenbeen maar de overwinning maakt alles goed”. Door deze overwinning gaat Sanderse ook aan de leiding in de Zeeuwse Verzekeringen crosscompetitie met Mirthe Overkamp die een minuutje toegaf op Sanderse.