Test van Zeeuwse arts spoort blaas- en nierkanker op

TERNEUZEN - De Terneuzense huisarts Cors Ephraïm ontwikkelde de Uripro-Test, die sinds vorige week op de markt is.

Met de zelftest kunnen mensen vroegtijdig nier- en blaasproblemen opsporen. "Een eerste symptoom van blaas- en nierkanker is vaak onzichtbaar bloedverlies. Met de test kun je dit op het spoor komen. Je houdt een teststrip in de urine: elke verkleuring betekent dat er bloed in de urine zit. Eenmalig bloedverlies zegt niet zoveel, maar herhaald bloedverlies is aanleiding voor verder onderzoek. Als je drie weken achter elkaar positief test, dan is het goed om naar de huisarts te gaan. Daarmee kun je een boel ellende voorkomen. Ook als de test aangeeft dat er geen bloed in de urine zit, raad ik aan om elke drie maanden een keer te testen."

Voorkomen

Ephraïm kwam op het idee voor de test nadat enkele patiënten overleden zijn aan nier- en blaaskanker. "Ik vroeg me af of dit voorkomen had kunnen worden. Blaas- en nierkanker staan op de zevende plaats van meest voorkomende kwaadaardigheden in Europa. Ik vind het merkwaardig dat er geen screeningstests voor zijn, terwijl deze problemen makkelijk en goedkoop op te sporen zijn."

De huisarts richt zich vooral op vijftigplussers en rokers. "Zij hebben een verhoogd risico. Hen raad ik aan om zichzelf te testen."

