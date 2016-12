Robert de Ridder neemt afscheid van Clavis

TERNEUZEN - Robert de Ridder beleefde in 2015 zijn fijnste moment als directeur-bestuurder van de Terneuzense woningcorporatie Clavis. Hij kreeg applaus van zijn bewoners.

Terwijl hij op het eerste gezicht geen leuke boodschap had. Hij moest huurders in de Lievenspolder vertellen dat hun huizen worden gesloopt, máár dat er nieuwbouw voor terugkomt, energiezuinig en levensloopbestendig. ''Je weet niet wat je kunt verwachten van zo'n bijeenkomst. Dat de mensen tot slot klapten, was heel bijzonder.''

De Ridder (49) zal de afronding van het project in de Lievenspolder niet meer meemaken bij Clavis. Hij wordt op 1 januari topman bij de Vlissingse woningcorporatie l'Escaut. De reactie van de huurders in de Lievenspolder zal hem bijblijven. ''Daar doe je het voor. Ook mensen met een minder gevulde portemonnee hebben het recht goed te wonen. En het mooie in Lievenspolder is dat zestig procent van de mensen er wil overstappen naar de nieuwbouw.''

Crisis

In de negen jaar dat De Ridder bij Clavis zat, waren er natuurlijk ook tegenvallers. De Kop van de Noordstraat aan de rand van de Terneuzense binnenstad is er één van. ''Dat zag er goed uit, tot in 2008 de crisis losbarstte. De risico's waren te groot.''

Zonniger ziet het eruit voor de herontwikkeling van de Nieuwstraat-Zuid. ''Dat zal van de grond komen.'' Clavis zal er alleen de appartementen op de verdiepingen bouwen, niet de commerciële ruimtes eronder. Dat mag niet meer van de rijksoverheid, waarmee De Ridder nog wel een appeltje te schillen heeft. ''Een aantal corporaties zoals Vestia is financieel over de schreef gegaan, maar waarom moeten wij daar allemaal onder lijden?''

JSF

Jaarlijks moet Clavis één miljoen euro aan verhuurdersheffing betalen aan Den Haag. De Ridder: ''Omdat het Rijk met een flink tekort zat. Wij kunnen daardoor veel minder investeren, terwijl Den Haag het kan besteden aan bijvoorbeeld JSF-gevechtsvliegtuigen.''

Met zijn vertrek naar L'Escaut keert De Ridder terug naar zijn geboortegrond, Oost-Souburg. Hij blijft in Oostburg wonen. '''Ga je nou verhuizen?' is de vraag die ik het meeste krijg. Voorlopig zeker niet.''