'Als ik mensen uitleg wat een afscheidsfotograaf is, dan vinden mensen het mooi'

WESTDORPE - Fotograferen tijdens een uitvaart. Het is op zijn minst ongebruikelijk. Ilja Verstraten, afscheidsfotografe uit Westdorpe legt een van de belangrijkste momenten van een leven, het einde, voor de nabestaanden vast.

Ze weet dat er een taboe op rust. ,,De eerste keer dat ik bij een uitvaart fotografeerde dacht ik 'wat doe ik hier met mijn camera?’ Het is gewoon onbekend. Zelfs in de uitvaartwereld wordt het niet standaard aangeboden. Toen ik ermee begon, hoorde ik de reacties 'Dat ga je toch niet fotograferen?' Maar als ik het uitleg, dan snappen mensen het wel. 'Da's eigenlijk heel mooi', zeggen ze dan. Ik wil juist niet de nadruk leggen op verdrietige mensen, maar op de troost, de bemoediging, de liefde voor de overledene en elkaar.''

Fotograferen doet Verstraten al langer. Sinds een klein jaar heeft ze zich gericht op afscheidsfotografie. Dat hoeft niet per se een uitvaart te zijn. Het kan ook zijn dat ze wordt gevraagd iemand te fotograferen die nog maar kort te leven heeft. Als herinnering voor de naasten.

In 1994 verloor ze haar broer door een verkeersongeval. ,,Ik begrijp wat verdriet is. Toen had je geen afscheidsfotografen. Dat was ondenkbaar toen. Ik had graag foto’s gehad van de begrafenis, dat zou me geholpen hebben het verdriet te verwerken. Herinneringen vervagen. Foto’s houden de herinnering levend. Op de begrafenis van mijn broer waren heel veel mensen maar wie dat ook weer waren? Als ik er een album van zou hebben, kon ik nog terugkijken.''

www.iljaverstratenafscheidsfotografie.nl

