Terneuzen gaat eerst met ministerie over basisinkomen praten

TERNEUZEN - De gemeente Terneuzen gaat eerst met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid praten over de mogelijkheden voor de invoering van een basisinkomen.

Het college van B en W stelde voor om een soort van basisinkomen in te voeren binnen het project 'gezond in de stad', waarvoor andere gelden dan uitkeringsgelden beschikbaar zijn. Twintig mensen die langdurig in de bijstand zitten, zouden daar gedurende twee jaar bij wijze van experiment aan mee kunnen doen. Ze zouden financieel meer de vrije hand krijgen door de uitkering om te zetten in een gift, zonder alle bijkomende verplichtingen, en ze zouden de mogelijkheid krijgen bij te verdienen. Tijdens de proefperiode zou moeten blijken of zij dan meer initiatief zouden gaan tonen, wat hun gezondheid ten goede zou kunnen komen. De gezondheidstoestand van langdurig bijstandsgerechtigden is vaak minder goed, blijkt uit onderzoeken.

De Terneuzense gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dit experiment voorlopig uit te zonderen van het project 'gezond in de stad'.

Participatiewet

Dit betekent dat Terneuzen aanhaakt bij pogingen die al langere tijd worden ondernomen om via de Participatiewet (waarin de Bijstandswet is opgenomen) een bepaalde vorm van basisinkomen mogelijk te maken. Dat zal in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moeten gebeuren. Andere gemeenten als Tilburg en Groningen zijn daar al langere tijd mee bezig.

Een Algemene Maatregel van Bestuur waarin een bepaalde vorm van basisinkomen binnen de Participatiewet is geregeld, ligt momenteel ter advisering bij de Raad van State. Het advies wordt op korte termijn verwacht. Volgens een woordvoerder van het ministerie is het de bedoeling nog in deze kabinetsperiode - die in principe tot de verkiezingen van 15 maart loopt - de maatregel van kracht te verklaren.

Stemverhouding

De stemverhouding in de Terneuzense raad was - na aanname van een wijzigingsvoorstel om de weg via het project 'gezond in de stad' voorlopig te verlaten - uiteindelijk dus 20 stemmen voor (vijf leden van TOP/Gemeentebelangen, drie CDA'ers en de voltallige fracties van PvdA, ChristenUnie, SGP, D66, VVD, GroenLinks en Provinciaal Belang Zeeland en negen stemmen tegen (drie leden van TOP/Gemeentebelangen, twee CDA'ers en de voltallige fracties van Sociaal Terneuzen en 55 Terneuzen).