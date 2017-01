Taxateurs berispt na 'dodelijke' uitspraak rechter over partijdigheid rond ozb Zeeuws-Vlaming

TERNEUZEN - Vier medewerkers van Sabewa Zeeland hebben een schriftelijke berisping gekregen. Aanleiding is de vernietigende uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, waarin grote vraagtekens worden gezet bij de onpartijdigheid van een taxateur van de Zeeuwse belastingdienst.

Deze krant berichtte eerder deze week over de uitspraak. Dat viel de top van Sabewa rauw op het dak. ,,We waren onaangenaam verrast, vooral omdat we van het bestaan van de uitspraak niet op de hoogte waren", zegt voorzitter Jon Herselman.

,,Wij vinden dit een zeer kwalijke zaak, met name omdat de overheid een voorbeeldfunctie moet vervullen. Dan is zo'n uitspraak dodelijk. Het gaat in hoge mate om integriteit en geloofwaardigheid. Die wordt publiekelijk in twijfel getrokken. Dat moet niet kunnen."

Bouwtekening

De zaak draait om een inwoner van Zeeuws-Vlaanderen, die bezwaar had aangetekend tegen de hoogte van zijn onroerendezaakbelasting. Tijdens de zitting verklaarde de taxateur van Sabewa dat hij de maten van de woning - en daarmee de waarde van het pand - had gebaseerd op de bouwtekening. Later bleek dat hij daar niet over beschikte.

Vertrouwen

De rechtbank spreekt van 'een kwalijke zaak'. ,,In het algemeen moet het toch zo zijn dat de rechter mag vertrouwen op de juistheid van hetgeen een vertegenwoordiger van de overheid ter zitting beweert", zo staat in het vonnis. ,,Als achteraf dan blijkt dat onjuiste informatie is verstrekt, geeft dat gerede twijfel aan de onpartijdigheid van die taxateur. Het ondermijnt ook het vertrouwen van de burger in de overheid."

Nuanceren

,,Het ligt altijd iets genuanceerder dan op schrift staat", aldus Herselman. ,,Volgens de taxateur heeft hij dat niet gezegd. Maar als bestuurder heb ik daar weinig aan."

Dat de top niet op de hoogte was, komt doordat de medewerkers de uitspraak niet goed hebben gelezen, volgens Herselman. De forse kritiek van de rechter zou hun daardoor zijn ontgaan. ,,Ze kijken puur naar de waardevaststelling. Wat er nog meer staat, dat zal wel."

Onaanvaardbaar, vindt de voorzitter. ,,Je moet zo'n uitspraak van A tot Z doorlezen. Nu zijn we nalatig geweest daarop te reageren en is de schade naar buiten toe al aangericht. De naam Sabewa is al licht besmet en dan komt dit er ook nog eens bij. Dat kunnen wij niet hebben."

Signaal

De vier betrokken medewerkers zijn donderdag officieel berispt. ,,We kunnen dit niet over onze kant laten gaan", zegt Herselman. ,,We moeten een signaal afgeven dat het anders moet. Zij dienen te beseffen welke impact hun handelen heeft op de buitenwereld. Als ze nog een keer zoiets doen, hebben ze een groot probleem."