Taskforce tegen drugs in Zeeland inspireert Gelderland

DEN HAAG - De PvdA wil dat er in Gelderland een drugstaskforce komt zoals in Zeeland en Brabant. Gelderse coalitiepartijen dringen aan op zo’n taskforce, maar de onlangs afgetreden minister Van der Steur zag er niets in.

Zo’n taskforce kan volgens Kamerlid Ahmed Marcouch een antwoord zijn op de opkomst van de georganiseerde criminaliteit. In Gelderland bestaat de vrees dat de drugscriminaliteit vanuit Brabant overslaat naar Gelderland.

Motorbendes

Marcouch ziet in zo’n taskforce, waarin onder meer politie, gemeenten en Belastingdienst samenwerken, ook een middel om motorbendes aan te pakken. Afgelopen week werd bekend dat in Nijmegen met No Surrender een vijfde motorclub neerstreek.

Marcouch is bezorgd. „Het zijn geen clubs van motorliefhebbers die gezellig bijeenkomen, maar criminele organisaties die zich schuldig maken aan wapenbezit, drugshandel en mensenhandel.”

Plan

In een deltaplan tegen georganiseerde criminaliteit stelt Marcouch ook voor om burgemeesters meer ruimte te geven om vakantieparken met veel criminaliteit te sluiten. „Nu weten ze vaak niet eens wie er op die parken verblijven. Ik wil dat dit verplicht geregistreerd wordt.”

Verouderde vakantieparken in Brabant kunnen een broedplaats voor criminaliteit worden, waarschuwde de Taskforce Brabant/Zeeland onlangs nog. Ook in Zeeland zijn wel eens mensen in vakantieparken verdacht van drugscriminaliteit, al is het probleem niet vergelijkbaar met de situatie in Brabant.