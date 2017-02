Sylvana Simons alsnog op Zeeuws stembiljet

VLISSINGEN - Artikel 1, de partij van Sylvana Simons, doet toch in Zeeland mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij vergaarde vrijdagmiddag op het allerlaatste moment voldoende 'ondersteuningsverklaringen'.

Nieuwe partijen moeten in elke kieskring - er zijn er 20 - ten minste 30 ondersteuningsverklaringen van kiezers hebben om daar op het stembiljet te komen. Dinsdag, bij het indienen van de kandidatenlijsten, had Artikel 1 onvoldoende verklaringen voor Zeeland, Drenthe, Overijssel en Friesland.

Partijen hadden tot vrijdagmiddag drie uur de tijd om 'verzuimen' te verhelpen. Om twee uur kwam Artikel 1 in Zeeland nog één verklaring tekort. Op de valreep werd die binnengesleept.

Van de 28 partijen die meedoen aan de verkiezingen ontbreken er vier op het Zeeuwse stembiljet. Het gaat om de Partij voor Mens en Spirit, Niet Stemmers, de Vrije Democratische Partij en Jezus Leeft.

Keuzes

''We hadden er echt mensen op moeten zetten", verklaart Niet Stemmers-initiatiefnemer Peter Plasman. ''Maar we hebben maar beperkte mogelijkheden. Dus we hebben keuzes moeten maken."

''Je kijkt toch eerst naar de regio's die veel inwoners hebben", zegt Petra Busio van Partij voor Mens en Spirit, die in 2012 nog wel op de Zeeuwse lijst voorkwam.

''Er gaat heel veel tijd in zitten", zegt lijsttrekker Florens van der Spek (Jezus Leeft) over het binnenhalen van verklaringen. ''We moeten daarom sorry zeggen tegen Zeeland."

Hoogste aantal

Norbert Klein haalde donderdag in Vlissingen wel voldoende verklaringen op voor zijn Vrijzinnige Partij. Eerder deze week was al duidelijk dat - naast de elf zittende partijen - Denk, Forum voor Democratie, Nieuwe Wegen, VNL, de Ondernemerspartij, GeenPeil, de Piratenpartij, de Libertarische Partij, Lokaal in de Kamer, De Burger Beweging en StemNL in Zeeland meedoen.

24 deelnemende partijen in Zeeland is bij Kamerverkiezingen het hoogste aantal sinds 1994, toen het er ook 24 waren. Bij de laatste Kamerverkiezingen, in 2012, had de Zeeuwse kiezer de keuze uit 20 partijen. In 2010 waren dat er nog 16.