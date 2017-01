article

KLOOSTERZANDE - Een 20-jarige man uit Koewacht is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij met zijn auto dwars door een tuin in Kloosterzande is gereden. De jongeman bleek stomdronken te zijn.

Stomdronken jongeman rijdt dwars door tuin in Kloosterzande

Zeeuws-Vlaanderen