Speelfilms over kunstenaars bij Toonbeeld

TERNEUZEN Cultuurinstelling Toonbeeld in Terneuzen komt met een bijzondere reeks speelfilms over kunstenaars.

De eerste voorstelling is volgende week woensdag. Een film over de Italiaanse schilder en beeldhouwer Modigliani (1884-1920) wordt dan vertoond. Modigliani leidde een bewogen leven en stierf nog voor zijn veertigste. Hij was tijdgenoot van de jonge Picasso, met wie hij ook veel ruzie maakte.

De andere films die worden vertoond, zijn Caravaggio op 8 maart (op basis van het leven van deze vroege Italiaanse kunstenaar), Pollock op 22 maart (over de Amerikaanse beeldend kunstenaar Pollock) en Midnight in Paris van Woody Allen op 19 april (over het Parijse kunstenaarsmilieu eind negentiende, begin twintigste eeuw). Ook begin april zal er een voorstelling zijn, maar er is nog niet bekend van welke film.

Toonbeeld-docent Jaap Clement is initiatiefnemer van de filmreeks. Hij zal voorafgaand aan elke vertoning een inleiding geven.

De filmvoorstellingen beginnen steeds om 10.00 uur. De entree is tien euro per ochtend, inclusief koffie/thee en informatiemateriaal. Reserveren kan via de website.