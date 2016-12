Spanning tussen jongeren en politie in Krabbendijke

KRABBENDIJKE - Een gespannen sfeer in het centrum van Krabbendijke zaterdagmiddag. De politie surveilleert met meerdere auto's bij de beruchte hangplek in het dorp omringd door een groep van twintig jongeren.

Zeker tien agenten patrouilleren op en rond de kruising. De jongeren staan op een afstandje toe te kijken en morren dat de aanwezigheid van de politie de sfeer van 'hun' nieuwjaarsfeest verpest.

Volgens politiecommandant Axel Lukassen valt die spanning erg mee. "Sommige jongeren komen een praatje houden en willen in de politieauto zitten. Ik weet niet hoe het later zal gaan, maar tot nu toe is de sfeer juist erg gemoedelijk."

De politie is aanwezig om te zorgen voor een rustige jaarwisseling in het dorp. In voorgaande jaren was de kruising van de Dorpsstraat en Noordweg berucht voor zijn vele vuurwerkbommen, scheurende brommers en brandende auto's.

De gemeente stelde een alcoholverbod in en verdubbelt de boetes tijdens oudjaar. "Maatregelen die in het verleden werden getroffen, werden niet nageleefd. Wij zullen zorgen dat er dit jaar adequaat wordt gehandhaafd", gaf burgemeester Piet Zoon enkele weken geleden al aan.

Eerder verbood de gemeente de traditionele vreugdevuren in het dorp. Na protest van de inwoners ging de burgemeester toch overstag. Een vreugdevuur werd toegestaan, maar alleen onder streng toezicht.