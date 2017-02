article

VLISSINGEN - In een aantal Zeeuwse gemeenten zijn de sirenes niet afgegaan. Dit zijn de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Sluis, Veere en Vlissingen. Ook werkte één sirene in Biervliet niet, en de sirene op de Oosterscheldekering bleef ook stil. De sirenes op deze locaties vallen allen onder dezelfde zender.

Sirenes gaan niet af in grote delen van Zeeland

