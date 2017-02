'Sloop huizen in Aardenburg nog geen uitgemaakte zaak'

AARDENBURG - De sloop van zes huurhuizen in de Zuidstraat in Aardenburg is wat het Sluise gemeentebestuur betreft nog geen uitgemaakte zaak. Dat zei wethouder Peter Ploegaert deze week in een commissievergadering van de Sluise gemeenteraad.

Woongoed deelde eerder mee de huizen binnen drie jaar te willen slopen. In Aardenburg is het plan één van de redenen voor een initiatief van een bezorgde groep burgers, die onder de noemer 'slopen is bezopen' een poster- en flyeractie is begonnen. Ook in de Sluise gemeenteraad werd eerder al kritisch gereageerd op de sloopplannen.

leefbaarheidsenqu ête

Volgens Ploegaert gaan gemeente Sluis, stadsraad Aardenburg en Woongoed met elkaar om de tafel als de uitslag van een uitgebreide leefbaarheidsenquête bekend is. Die hield de stadsraad de afgelopen tijd onder inwoners. De resultaten worden later deze maand bekend gemaakt. "Woongoed is bereid pas daarna een definitief standpunt in te nemen. Misschien kunnen de plannen worden herzien, of opgenomen in een bredere visie op wonen in Aardenburg", gaf Ploegaert aan.