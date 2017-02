article

TERNEUZEN - Museum Schooltijd aan de Nieuwstraat 2-4 in Terneuzen opent de deuren weer na een winterstop. De 'schoolvakantie' is gebruikt om ook de bovenverdieping van het pand opnieuw in te richten.

Schoolmuseum Terneuzen weer geopend

Zeeuws-Vlaanderen

