Scholieren zwemmen om het snelst

HULST - Basisschool Inghelosenberghe uit Sint-Jansteen heeft zaterdag het regionale zwemkampioenschap gewonnen. In zwembad Reynaertland doken zo'n 100 leerlingen van 10 deelnemende basisscholen het water in.

In leeftijdscategorieën werd er rug- , school- en vrije slag gezwommen. Daarnaast was er een estafette wedstrijd. De resultaten van alle leerlingen per school bepaalden het eindklassement. De Schakel (Vogelwaarde) en de Sint- Willibrordus (Hulst) eindigden als tweede en derde. De drie genoemde scholen gaan naar het Zeeuws kampioenschap dat 13 mei eveneens in Hulst wordt gezwommen. De organisatie is dan net als de regionale titelstrijd in handen van de zwemverenigingen de Honte en Koewacht .