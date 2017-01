article

TERNEUZEN - Scalda in Terneuzen biedt vanaf maandag een nieuwe opleiding: Pedagogisch Educatief Professional. Die is bedoeld voor mensen die werken in de kinderopvang en het basisonderwijs.

Scalda begint nieuwe pedagogische opleiding

